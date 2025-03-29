Тренер «Автодора» Богичевич назвал сильные стороны «Локомотива-Кубань» перед матчем

Главный тренер команды «Автодор» Миленко Богичевич обозначил сильные стороны коллектива «Локомотив-Кубань» перед очным матчем в рамках Единой лиги ВТБ, который пройдёт сегодня, 29 марта (начало в 15:00 мск).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 29 марта 2025, суббота. 15:00 МСК Автодор Саратов Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив-Кубань» входит в четвёрку сильнейших клубов лиги. У краснодарцев отличная команда, которая проповедует очень интенсивный и быстрый баскетбол. Их сильные стороны — атлетизм и энергия.

В составе «Локо» есть высококлассные и талантливые баскетболисты. Но гости всегда играют сплочённо и не зависят от одного исполнителя. Когда кубанцы ловят ритм, то становятся чрезвычайно опасными.

Важно не уступить «Локо» в интенсивности и скорости. Мы сделаем всё возможное, чтобы провести ещё один хороший матч. Как и против любого соперника топ-уровня, нам необходимо сохранять концентрацию все 40 минут и ждать своего шанса», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.