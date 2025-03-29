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УНИКС — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
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Фанаты «Панатинаикоса» освистали и облили судей после игры. Атаман накричал на ассистента

Фанаты «Панатинаикоса» освистали и облили судей после игры. Атаман накричал на ассистента
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Фанаты греческого коллектива «Панатинаикос» после поражения в домашнем матче с «Парижем» со счётом 98:101, который прошёл в Афинах, освистали судей матча и облили их напитками после игры.

Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
98 : 101
Париж
Париж, Франция
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Хэйс, Янтунен, Dossou-Yovo, Уаттара

Главный тренер команды Эргин Атаман не сдержал эмоций и накричал на своего ассистента за то, что тот после встречи подошёл и пожал руки арбитрам.

Фото: Кадр из трансляции

Лучшим в составе греческой команды стал американский защитник Кендрик Нанн, на счету которого 22 очка, восемь подборов и девять передач при двух потерях.

У «Парижа» отличился разыгрывающий защитник Тимоти Шортс, оформивший по ходу встречи дабл-дабл — 20 очков, 14 передач, девять подборов и два перехвата при четырёх потерях.

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