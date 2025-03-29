Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий высказался о предстоящем матче с «Пари НН»

Форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Пари Нижний Новгород», который пройдёт в рамках Единой лиги. Матч состоится 29 марта в Казани. Начало матча в 18:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 29 марта 2025, суббота. 18:00 МСК УНИКС Казань Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Главным преимуществом их игры является командное взаимодействие — они находятся в числе лидеров Единой лиги ВТБ по количеству результативных передач. В команде удачно сочетаются юность и опыт: среди ветеранов, таких как Дмитрий Хвостов и Евгений Бабурин, есть множество талантливых молодых игроков, включая Артёма Антипова, Сергея Зоткина и Александра Чадова, которые целеустремлённо работают над своим развитием и стремятся стать лучше с каждым днем.

Недавно нижегородцы провели достойный матч против «Зенита», где продемонстрировали настоящий характер и имели шансы на победу. Их последняя встреча с краснодарцами также подтвердила высокий уровень баскетбола, который они способны демонстрировать. Уверен, предстоящая игра не будет легче, и нам предстоит приложить максимум усилий, чтобы добиться успеха», — приводит слова Беленицкого пресс-служба УНИКСа.