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Игрок «Автодора» и воспитанник «Локомотива-Кубань»: можем на равных бороться с топ-4

Игрок «Автодора» и воспитанник «Локомотива-Кубань»: можем на равных бороться с топ-4
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23-летний баскетболист клуба «Автодор» и воспитанник «Локомотива-Кубань» Егор Сычков высказался о предстоящем матче с краснодарским коллективом в рамках Единой лиги ВТБ, который начнётся сегодня, 29 марта, в 15:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы сейчас в отличной форме. Стараемся максимально чётко выполнять задачи, которые тренер ставит перед нами на игру. Настроение боевое. В матче с УНИКСом почувствовали, что можем на равных бороться с клубами топ-4. Перед встречей с «Локо» эта уверенность никуда не испарилась.

Их сила в быстром нападении. Краснодарцы мгновенно превращают ошибки соперника в лёгкие очки и всегда ищут возможности для стремительных атак. Как говорится, «Чтобы победить — надо меньше пропустить и больше забить!» (Смеётся.) В первую очередь нужно остановить их быстрые переходы, исключить лёгкие атаки и максимально затруднить гостям каждый бросок», — приводит слова Сычкова пресс-служба команды.

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