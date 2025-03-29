Игрок «Автодора» и воспитанник «Локомотива-Кубань»: можем на равных бороться с топ-4

23-летний баскетболист клуба «Автодор» и воспитанник «Локомотива-Кубань» Егор Сычков высказался о предстоящем матче с краснодарским коллективом в рамках Единой лиги ВТБ, который начнётся сегодня, 29 марта, в 15:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 29 марта 2025, суббота. 15:00 МСК Автодор Саратов Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы сейчас в отличной форме. Стараемся максимально чётко выполнять задачи, которые тренер ставит перед нами на игру. Настроение боевое. В матче с УНИКСом почувствовали, что можем на равных бороться с клубами топ-4. Перед встречей с «Локо» эта уверенность никуда не испарилась.

Их сила в быстром нападении. Краснодарцы мгновенно превращают ошибки соперника в лёгкие очки и всегда ищут возможности для стремительных атак. Как говорится, «Чтобы победить — надо меньше пропустить и больше забить!» (Смеётся.) В первую очередь нужно остановить их быстрые переходы, исключить лёгкие атаки и максимально затруднить гостям каждый бросок», — приводит слова Сычкова пресс-служба команды.