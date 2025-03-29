Леброн — об инсайдере Уиндхорсте: они все какие-то странные

40-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции лёгкого форварда, высказался об инсайдере ESPN Брайане Уиндхорсте.

«Этот парень, который называет себя моим лучшим другом? Да они все какие-то странные», — сказал Леброн в подкасте The Pat McAfee Show.

Уиндхорст с 2003 по лето 2008 года был автором колонки про «Кливленд Кавальерс» для Akron Beacon Journal и затем начал работать в кливлендской газете The Plain Dealer в октябре 2008 года. Брайан обучался в старшей школе Сент-Винсент — Сент-Мэри, в которой также в своё время учился Леброн.