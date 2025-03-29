Майк Конли верит в перспективы «Миннесоты» после победы над «Финиксом»
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Майк Конли дал комментарий после победы своей команды в выездном матче с «Финикс Санз».
НБА — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
124 : 109
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 25, Эдвардс - 20, Гобер - 17, Макдэниелс - 16, Дивинченцо - 13, Конли - 13, Рид - 9, Александер-Уолкер - 8, Кларк - 3, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Гарза
Финикс Санз: Дюрант - 23, Гиллеспи - 22, О'Нил - 21, Букер - 10, Данн - 9, Джонс - 8, Игодаро - 6, Мартин - 4, Ричардс - 3, Аллен - 3, Ли, Бол, Мицич, Пламли, Моррис
«Видеть такое в нашем исполнении одновременно и мотивирует, и разочаровывает. Честно, потому что смотришь и думаешь: «Почему мы не играли так весь сезон?» Положительный момент – у нас много возможностей для прогресса, мы ещё не стали той командой, которой хотим быть. До плей-офф есть ещё несколько матчей, надеюсь, в нужный момент всё сработает», — приводит слова Конли известный инсайдер Дэйна Мур на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, «Миннесота» победила «Финикс» со счётом 124:109.
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