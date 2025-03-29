Майк Конли верит в перспективы «Миннесоты» после победы над «Финиксом»

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Майк Конли дал комментарий после победы своей команды в выездном матче с «Финикс Санз».

«Видеть такое в нашем исполнении одновременно и мотивирует, и разочаровывает. Честно, потому что смотришь и думаешь: «Почему мы не играли так весь сезон?» Положительный момент – у нас много возможностей для прогресса, мы ещё не стали той командой, которой хотим быть. До плей-офф есть ещё несколько матчей, надеюсь, в нужный момент всё сработает», — приводит слова Конли известный инсайдер Дэйна Мур на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Миннесота» победила «Финикс» со счётом 124:109.