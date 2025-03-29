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Журналист Уиндхорст — о критике от Леброна: я обязан ему многим

Журналист Уиндхорст — о критике от Леброна: я обязан ему многим
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Авторитетный инсайдер канала ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал слова 40-летнего американского баскетболиста и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, играющего в команде «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции лёгкого форварда, в адрес журналиста.

«Леброн мне ничего не должен. А я многим ему обязан. Он был большим другом моего родного города [Кливленда] и моей альма-матер. Я бы поддержал его. Что-либо обратное про него я бы никогда не сказал и никогда не поддержал», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN Cleveland.

Ранее трёхкратный чемпион лиги Дуэйн Уэйд сравнил Леброна Джеймса и Майкла Джордана времён «Вашингтон Уизардс».

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