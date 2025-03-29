Эксперт — о будущем «Мемфиса»: имеет ли смысл развивать состав вокруг Джа Моранта?

Обозреватель ESPN Тим Макмахон выразил свою неуверенность в будущем клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» и развитии вокруг звёздного защитника Джа Моранта после того, как 28 марта руководство уволило главного тренера Тейлора Дженкинса.

«Для меня следующий вопрос, связанный с «Мемфисом», заключается вот в чём: имеет ли смысл продолжать развивать эту франшизу и этот состав, основанный на Джа Моранте?» — приводит слова Макмахона издание Clutch Points.

Финский баскетбольный специалист Туомас Иисало, ранее игравший в Единой лиге ВТБ, стал временно исполняющим обязанности главного тренера.