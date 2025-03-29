Форвард «Пармы» Лев Свинин уверен в победе своей команды над «Самарой»

Форвард пермской «Пармы» Лев Свинин высказался по поводу предстоящего матча Единой лиги против самарской «Самары», который состоится 29 марта в Перми. Начало матча в 18:00 по московскому времени.

«Настрой у команды боевой. Провели хорошую выездную игру с ЦСКА и готовы идти дальше. «Самара» в том составе, который у них сейчас, – команда очень молодая, но есть и опытные игроки: Андрей Сопин, Илья Платонов. Знаком со многим ребятами. Выделю ещё Никиту Косякова и Егора Амосова. Им доверяют игровые минуты, и парни хорошо показывают себя на паркете. Но мы готовы к этому сопернику», — приводит слова Свинина пресс-служба Единой лиги.