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Форвард «Пармы» Лев Свинин уверен в победе своей команды над «Самарой»

Форвард «Пармы» Лев Свинин уверен в победе своей команды над «Самарой»
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Форвард пермской «Пармы» Лев Свинин высказался по поводу предстоящего матча Единой лиги против самарской «Самары», который состоится 29 марта в Перми. Начало матча в 18:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Перерыв
63 : 37
Самара
Самарская область
Парма: Уиттакер, Свинин, Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Чебуркин, Фирсов, Захаров
Самара: Сопин, Пивцайкин, Голдырев, Платонов, Амосов, Кашин, Косяков, Чикарев, Слетков, Карпов

«Настрой у команды боевой. Провели хорошую выездную игру с ЦСКА и готовы идти дальше. «Самара» в том составе, который у них сейчас, – команда очень молодая, но есть и опытные игроки: Андрей Сопин, Илья Платонов. Знаком со многим ребятами. Выделю ещё Никиту Косякова и Егора Амосова. Им доверяют игровые минуты, и парни хорошо показывают себя на паркете. Но мы готовы к этому сопернику», — приводит слова Свинина пресс-служба Единой лиги.

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