«Локомотив-Кубань» одержал победу в выездном матче с «Автодором»

Сегодня, 29 марта, в Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого местный «Автодор» принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой гостей со счётом 84:72.

Самым результативным в составе хозяев площадки стал Керем Кантер. На его счету 21 очко, четыре подбора и пять передач. В составе «Локомотива-Кубань» лучшую результативность продемонстрировал Патрик Миллер. В его активе 17 очков, четыре подбора и две передачи.

В следующем туре «Автодор» сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 1 апреля и начнётся в 19:00 мск. «Локомотив-Кубань» 2 апреля примет казахстанскую «Астану». Начало игры запланировано на 20:00 мск.