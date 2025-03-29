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Локомотив-Кубань — Автодор, результат матча 29 марта 2025, счет 84:72, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Локомотив-Кубань» одержал победу в выездном матче с «Автодором»
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Сегодня, 29 марта, в Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого местный «Автодор» принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой гостей со счётом 84:72.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
72 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Автодор: Кантер - 21, Мэннинг - 15, Кроуфорд - 9, Джонс - 8, Петенев - 8, Клименко - 4, Сычков - 4, Агада - 3, Пранаускис, Сущик, Наумов, Халдеев
Локомотив-Кубань: Миллер - 17, Уэйли - 15, Кливленд - 14, Емченко - 12, Мартюк - 11, Узинский - 4, Квитковских - 3, Дженкинс - 3, Темиров - 2, Шеянов - 2, Ведищев - 1, Гудумак

Самым результативным в составе хозяев площадки стал Керем Кантер. На его счету 21 очко, четыре подбора и пять передач. В составе «Локомотива-Кубань» лучшую результативность продемонстрировал Патрик Миллер. В его активе 17 очков, четыре подбора и две передачи.

В следующем туре «Автодор» сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 1 апреля и начнётся в 19:00 мск. «Локомотив-Кубань» 2 апреля примет казахстанскую «Астану». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

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