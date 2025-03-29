Расселл Уэстбрук обошёл легендарного Оскара Робертсона по количеству передач в НБА

36-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции разыгрывающего защитника, Расселл Уэстбрук обошёл легендарного Оскара Робертсона по количеству передач за карьеру в лиге по итогам матча с «Ютой Джаз» (129:93).

УЭстбрук по ходу матча набрал 17 очков, совершил четыре подбора и отдал семь передач, достигнув отметки в 9829 передач. У Робертсона — 9887. Уэстбрук вышел на восьмое место.

Лидером является Джон Стоктон, который за свою карьеру сделал 15 806 передач. У Криса Пола, идущего на второй позиции, — 12 444. Третий — Джейсон Кидд (12 091). Леброн — четвёртый с 11 534 передачами. Ближайший соперник для Расселла — Мэджик Джонсон ( 10 141).