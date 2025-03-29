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Расселл Уэстбрук обошёл легендарного Оскара Робертсона по количеству передач в НБА

Расселл Уэстбрук обошёл легендарного Оскара Робертсона по количеству передач в НБА
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36-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции разыгрывающего защитника, Расселл Уэстбрук обошёл легендарного Оскара Робертсона по количеству передач за карьеру в лиге по итогам матча с «Ютой Джаз» (129:93).

НБА — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
129 : 93
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 20, Уэстбрук - 17, Браун - 16, Джордан - 11, Ннаджи - 10, Уотсон - 8, Холл - 7, Гордон - 6, Александер - 4, Тайсон - 3, Шарич, Джонс, Пикетт, Чанчар
Юта Джаз: Секстон - 20, Джордж - 18, Филиповски - 18, Сенсабо - 12, Джузэнг - 10, Чьебв - 7, Кольер - 3, Михайлюк - 3, Уильямс - 2, Спрингер, Харклесс, Мартин

УЭстбрук по ходу матча набрал 17 очков, совершил четыре подбора и отдал семь передач, достигнув отметки в 9829 передач. У Робертсона — 9887. Уэстбрук вышел на восьмое место.

Лидером является Джон Стоктон, который за свою карьеру сделал 15 806 передач. У Криса Пола, идущего на второй позиции, — 12 444. Третий — Джейсон Кидд (12 091). Леброн — четвёртый с 11 534 передачами. Ближайший соперник для Расселла — Мэджик Джонсон ( 10 141).

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