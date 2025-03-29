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Комиссионер НБА Сильвер — о Матче звёзд 2025 года: это была ошибка

Комиссионер НБА Сильвер — о Матче звёзд 2025 года: это была ошибка
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер высказался о Матче звёзд сезона-2024/2025, который прошёл в феврале в Сан-Франциско.

«Это была ошибка. Мы не смогли создать атмосферу Матча всех звёзд, которой могли бы гордиться мы и наши игроки», — приводит слова Сильвера издание New York Times.

Победу в Матче звёзд одержала команда «мировых звёзд», собранная Шакилом О’Нилом, со счётом 41:25, обыгравшая в финальном матче коллектив «мировых звёзд», собранный Чарльзом Баркли.

Матч проходил в специальном формате — до 40 очков, набранных одной командой. Самыми результативными игроками матча у победителей стали американцы Джейсон Тейтум, набравший 15 очков, сделавший три подбора и две передачи, а также Стефен Карри, у которого 12 очков, четыре подбора и одна передача.

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