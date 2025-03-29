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Щербенёв — о матче с ЦСКА в Единой лиге: игра предопределит победителя регулярки

Щербенёв — о матче с ЦСКА в Единой лиге: игра предопределит победителя регулярки
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Защитник питерского «Зенита» Александр Щербенёв поделился ожиданиями по поводу предстоящего центрального матча тура своей команды с московским ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ, который состоится 30 марта в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Действительно, это будет принципиальный матч как для нас, так и для ЦСКА. Предстоящая игра во многом предопределит, кто выиграет регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Уверен, болельщики будут гнать нас вперёд, и мы, в свою очередь, сделаем всё для победы. Также наше преимущество перед ЦСКА вижу в агрессивной защите и быстром переходе в нападение», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и ЦСКА, которая будет доступна в Матч-центре.

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