Щербенёв — о матче с ЦСКА в Единой лиге: игра предопределит победителя регулярки

Защитник питерского «Зенита» Александр Щербенёв поделился ожиданиями по поводу предстоящего центрального матча тура своей команды с московским ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ, который состоится 30 марта в 14:00 мск.

«Действительно, это будет принципиальный матч как для нас, так и для ЦСКА. Предстоящая игра во многом предопределит, кто выиграет регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Уверен, болельщики будут гнать нас вперёд, и мы, в свою очередь, сделаем всё для победы. Также наше преимущество перед ЦСКА вижу в агрессивной защите и быстром переходе в нападение», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и ЦСКА, которая будет доступна в Матч-центре.