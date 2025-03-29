Стало известно, какие игроки УНИКСа не примут участия в матче с «Пари НН»

Пресс-служба клуба УНИКС сообщила, какие игроки не примут участия в сегодняшнем матче казанцев с командой «Пари Нижний Новгород», который начнётся в 18:00 по московскому времени на стадионе «Баскет-холл» в Казани.

«В предстоящем матче из-за травм не сыграют центровой Джален Рейнольдс и защитник Александр Платунов. Разыгрывающий Тони Тейлор внесён в заявку команды, однако его участие в игре остаётся под вопросом», — сказано в пресс-релизе клуба.

Напомним, в данный момент УНИКС идёт на серии из пяти побед. Также команда из Казани занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги в сезоне-2024/2025, имея на своём счету 33 победы и семь поражений.