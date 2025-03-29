«Парма» разгромила «Самару» в Единой лиге

В Перми завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Парма» и «Самара» из одноимённого города. Встреча закончилась крупной победой пермяков со счётом 105:69.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гарретт Нэвелс, набравший 28 очков. 15 очков на счету Самсона Руженцева.

В составе «Самары» 14 очков набрал Илья Платонов, ещё 12 очков на счету Никиты Косякова.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 34 победы и пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (33 победы — семь поражений).