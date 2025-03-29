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«Парма» разгромила «Самару» в Единой лиге

«Парма» разгромила «Самару» в Единой лиге
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В Перми завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Парма» и «Самара» из одноимённого города. Встреча закончилась крупной победой пермяков со счётом 105:69.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
105 : 69
Самара
Самарская область
Парма: Нэвелс - 28, Руженцев - 15, Тучков - 12, Якушин - 11, Уиттакер - 10, Ильницкий - 8, Фирсов - 6, Захаров - 6, Шашков - 5, Чебуркин - 4, Свинин, Хэмм
Самара: Платонов - 14, Косяков - 12, Сопин - 10, Карпов - 10, Слетков - 9, Амосов - 6, Пивцайкин - 4, Кашин - 4, Голдырев, Чикарев

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гарретт Нэвелс, набравший 28 очков. 15 очков на счету Самсона Руженцева.

В составе «Самары» 14 очков набрал Илья Платонов, ещё 12 очков на счету Никиты Косякова.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 34 победы и пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (33 победы — семь поражений).

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