Ламело Болл выбыл до конца сезона — ESPN

23-летний атакующий защитник «Шарлотт Хорнетс» американец Ламело Болл пропустит остаток нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за процедур касательно решения проблем с лодыжкой и запястьем. Об этом сообщает авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Согласно его информации, последние несколько недель Болл играл через боль, прежде чем он и команда проконсультировались с врачами насчёт лечения. Врачи команды и специалисты извне пришли к выводу, что две операции позволят Ламело восстановиться и провести полноценное межсезонье.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Болл принял участие в 47 матчах, набирая в среднем за встречу 25,2 очка и делая 7,4 передачи.