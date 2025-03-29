Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ламело Болл выбыл до конца сезона — ESPN

Ламело Болл выбыл до конца сезона — ESPN
Комментарии

23-летний атакующий защитник «Шарлотт Хорнетс» американец Ламело Болл пропустит остаток нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за процедур касательно решения проблем с лодыжкой и запястьем. Об этом сообщает авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Согласно его информации, последние несколько недель Болл играл через боль, прежде чем он и команда проконсультировались с врачами насчёт лечения. Врачи команды и специалисты извне пришли к выводу, что две операции позволят Ламело восстановиться и провести полноценное межсезонье.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Болл принял участие в 47 матчах, набирая в среднем за встречу 25,2 очка и делая 7,4 передачи.

Материалы по теме
Лавар Болл: ладно, у меня больше нет ноги, но мозг всё ещё на месте
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android