«Пожертвовал собой». Тренер «Локомотива-Кубань» — об удалении Ведищева

Тренер «Локомотива-Кубань» Роман Семернинов прокомментировал победу краснодарской команды над «Автодором» (84:72) в Единой лиге ВТБ и высказался об удалении Андрея Ведищева.

«Очень рад, что мы победили в Саратове. Наш главный тренер был удалён. Пожертвовал собой, завёл команду. В начале вышли без должного настроя и не выполняли установки. Но во второй половине поменяли рисунок игры, от этого появилось движение мяча, результативные передачи. Мы играли командно и в первую очередь агрессивно защищались – именно то, что требуем от ребят в последнее время», — приводит слова Романа Семернинова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В следующем туре «Автодор» сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 1 апреля и начнётся в 19:00 мск. «Локомотив-Кубань» 2 апреля примет казахстанскую «Астану». Начало игры запланировано на 20:00 мск.