Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джа Морант жаловался на схемы нападения Дженкинса перед его увольнением — источник

Джа Морант жаловался на схемы нападения Дженкинса перед его увольнением — источник
Аудио-версия:
Комментарии

25-летний американский разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант был недоволен тем, какие схемы нападения разрабатывал бывший главный тренер команды 40-летний Тейлор Дженкинс.

«Один из источников, наблюдавший за тренировками Моранта в «Гриззлиз», отметил: «Иногда Джа выглядел готовым играть, а иногда будто вообще не хочет находиться там, поскольку ненавидит эту систему нападения», — приводят слова анонимного источник инсайдеры The Athletic.

Дженкинс возглавил клуб из Мемфиса в 2019 году. Это была его первая команда в североамериканской лиге, в которой он стал работать на должности главного тренера. С 2013-го по 2018-й он был ассистентом в «Атланте Хоукс», а сезон-2018/2019 провёл в «Милуоки Бакс» в той же роли.

После 73 матчей в сезоне-2024/2025 «Гриззлиз» занимают пятое место в Западной конференции, одержав 44 победы при 29 поражениях. Ранее во время одного из матчей на этой неделе на скамейке «Мемфиса» разгорелся конфликт.

Материалы по теме
Отставка в НБА — никто не ожидал такого поворота. Экс-игрок Единой лиги теперь у руля!
Отставка в НБА — никто не ожидал такого поворота. Экс-игрок Единой лиги теперь у руля!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android