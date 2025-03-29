Джа Морант жаловался на схемы нападения Дженкинса перед его увольнением — источник

25-летний американский разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант был недоволен тем, какие схемы нападения разрабатывал бывший главный тренер команды 40-летний Тейлор Дженкинс.

«Один из источников, наблюдавший за тренировками Моранта в «Гриззлиз», отметил: «Иногда Джа выглядел готовым играть, а иногда будто вообще не хочет находиться там, поскольку ненавидит эту систему нападения», — приводят слова анонимного источник инсайдеры The Athletic.

Дженкинс возглавил клуб из Мемфиса в 2019 году. Это была его первая команда в североамериканской лиге, в которой он стал работать на должности главного тренера. С 2013-го по 2018-й он был ассистентом в «Атланте Хоукс», а сезон-2018/2019 провёл в «Милуоки Бакс» в той же роли.

После 73 матчей в сезоне-2024/2025 «Гриззлиз» занимают пятое место в Западной конференции, одержав 44 победы при 29 поражениях. Ранее во время одного из матчей на этой неделе на скамейке «Мемфиса» разгорелся конфликт.