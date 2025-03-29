Кьюбан заявил, что «Даллас» за 23 года под его управлением лишь дважды не был убыточным

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан вступил в перепалку с бывшим подчинённым Гэвином Маллоем, в которой раскрыл, что за 23 года управления техасским клубом тот был фактически убыточным всё время.

— Кьюбана нужно выгнать из «Далласа».

— Эй, Гэвин, напомни, какой бонус ты получил, когда я продал команду? А, верно, ты молчал, когда деньги пришли на счёт. Выглядел вполне довольным, когда мы выходили в финал, не так ли?

— Марк Кьюбан не может компенсировать потерю Луки. Я бы отдал все твои «грязные деньги» за то, чтобы Лука был здесь. А что думаешь ты?

— В течение 23 лет я делал всё, что мог, чтобы цены на матчи клуба были ниже, чем не только у любой другой команды НБА, но и у студенческих команд. В течение нескольких лет билеты стоили $ 2. Всегда было 4 тыс. билетов дешевле $ 29. Я выходил в плюс лишь дважды за 23 года, пока был мажоритарным владельцем, теряя сотни миллионов, а ты продолжал получать зарплату.

Гэвин, мои «грязные деньги» тебя не смущали все эти 23 года, правда? Или ты вдруг стал принципиальным, когда бонус уже был на твоём счёте? Я продал команду, чтобы оградить свою семью от таких, как ты. Спасибо, что подтвердил: я сделал правильный выбор. Я платил тебе зарплату. Платил премию, которую не обязан был платить. Нико и новые владельцы делают что-то, что нам не нравится, и ты решаешь наехать на меня. Спасибо, что подтвердил правильность моего решения, — написал Кьюбан на своей странице в социальных сетях.