Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС обыграл «Пари НН» в Единой лиге

УНИКС обыграл «Пари НН» в Единой лиге
Комментарии

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой казанцев со счётом 76:68.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 68
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Акун-Пёрселл - 21, Тэйлор - 12, Д. Кулагин - 11, Найт - 11, Бако - 10, Беленицкий - 5, Лабери - 4, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Стуленков
Пари Нижний Новгород: Чадов - 15, Хэмилтон - 11, Карпенков - 10, Зоткин - 10, Хоменко - 9, Вольхин - 6, Антипов - 4, Бабурин - 3, Ребец, Захаров, Шилохвостов

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девон Акун-Пёрселл, набравший 21 очко. 12 баллов на свой счёт записал Тони Тейлор.

В составе нижегородцев 15 баллов на свой счёт записал Александр Чадов. Ещё 11 очков на счету Алекса Хэмилтона.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 34 победы и пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (34 победы — семь поражений).

Материалы по теме
«Уралмаш» расслабился и чуть не упустил победу в Москве. Обзор игрового дня в Единой лиге
«Уралмаш» расслабился и чуть не упустил победу в Москве. Обзор игрового дня в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android