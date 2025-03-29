УНИКС обыграл «Пари НН» в Единой лиге
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В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой казанцев со счётом 76:68.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 68
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Акун-Пёрселл - 21, Тэйлор - 12, Д. Кулагин - 11, Найт - 11, Бако - 10, Беленицкий - 5, Лабери - 4, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Стуленков
Пари Нижний Новгород: Чадов - 15, Хэмилтон - 11, Карпенков - 10, Зоткин - 10, Хоменко - 9, Вольхин - 6, Антипов - 4, Бабурин - 3, Ребец, Захаров, Шилохвостов
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девон Акун-Пёрселл, набравший 21 очко. 12 баллов на свой счёт записал Тони Тейлор.
В составе нижегородцев 15 баллов на свой счёт записал Александр Чадов. Ещё 11 очков на счету Алекса Хэмилтона.
Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 34 победы и пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (34 победы — семь поражений).
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