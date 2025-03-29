УНИКС обыграл «Пари НН» в Единой лиге

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой казанцев со счётом 76:68.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девон Акун-Пёрселл, набравший 21 очко. 12 баллов на свой счёт записал Тони Тейлор.

В составе нижегородцев 15 баллов на свой счёт записал Александр Чадов. Ещё 11 очков на счету Алекса Хэмилтона.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 34 победы и пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (34 победы — семь поражений).