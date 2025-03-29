Единая лига: результаты матчей 29 марта
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В субботу, 29 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланированы три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих матчей.
Результаты Единой лиги ВТБ 29 марта
«Автодор» — «Локомотив-Кубань» — 72:84;
«Парма» — «Самара» — 105:69;
УНИКС — «Пари Нижний Новгород» — 76:68.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
72 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Автодор: Кантер - 21, Мэннинг - 15, Кроуфорд - 9, Джонс - 8, Петенев - 8, Клименко - 4, Сычков - 4, Агада - 3, Пранаускис, Сущик, Наумов, Халдеев
Локомотив-Кубань: Миллер - 17, Уэйли - 15, Кливленд - 14, Емченко - 12, Мартюк - 11, Узинский - 4, Квитковских - 3, Дженкинс - 3, Темиров - 2, Шеянов - 2, Ведищев - 1, Гудумак
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
105 : 69
Самара
Самарская область
Парма: Нэвелс - 28, Руженцев - 15, Тучков - 12, Якушин - 11, Уиттакер - 10, Ильницкий - 8, Фирсов - 6, Захаров - 6, Шашков - 5, Чебуркин - 4, Свинин, Хэмм
Самара: Платонов - 14, Косяков - 12, Сопин - 10, Карпов - 10, Слетков - 9, Амосов - 6, Пивцайкин - 4, Кашин - 4, Голдырев, Чикарев
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 68
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Акун-Пёрселл - 21, Тэйлор - 12, Д. Кулагин - 11, Найт - 11, Бако - 10, Беленицкий - 5, Лабери - 4, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Стуленков
Пари Нижний Новгород: Чадов - 15, Хэмилтон - 11, Карпенков - 10, Зоткин - 10, Хоменко - 9, Вольхин - 6, Антипов - 4, Бабурин - 3, Ребец, Захаров, Шилохвостов
Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 34 победы и пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (34 победы — семь поражений).
Комментарии
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