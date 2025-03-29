Единая лига: результаты матчей 29 марта

В субботу, 29 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланированы три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих матчей.

Результаты Единой лиги ВТБ 29 марта

«Автодор» — «Локомотив-Кубань» — 72:84;

«Парма» — «Самара» — 105:69;

УНИКС — «Пари Нижний Новгород» — 76:68.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 34 победы и пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (34 победы — семь поражений).