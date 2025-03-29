Никола Йокич быстрее всех в истории НБА достиг невероятных отметок по трём показателям
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30-летний сербский центровой колорадского клуба «Денвер Наггетс» Никола Йокич быстрее всех в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) достиг отметок в +16 тыс. очков, +8 тыс. подборов и +5 тыс. результативных передач. Сербу удалось достичь этого за 739 игр в лиге.
В минувшем матче с «Ютой Джаз» (129:93) Йокич набрал 27 очков, сделал 14 подборов, а также отдал шесть передач, благодаря чему стал рекордсменом в данном показателе.
НБА — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
129 : 93
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 20, Уэстбрук - 17, Браун - 16, Джордан - 11, Ннаджи - 10, Уотсон - 8, Холл - 7, Гордон - 6, Александер - 4, Тайсон - 3, Шарич, Джонс, Пикетт, Чанчар
Юта Джаз: Секстон - 20, Джордж - 18, Филиповски - 18, Сенсабо - 12, Джузэнг - 10, Чьебв - 7, Кольер - 3, Михайлюк - 3, Уильямс - 2, Спрингер, Харклесс, Мартин
Ранее быстрее всех в истории североамериканской организации подобных результатов за карьеру в матчах регулярного чемпионата достигал трёхкратный чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» форвард Ларри Бёрд. Игроку «кельтов» удалось достичь данного показателя за 799 матчей.
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