Никола Йокич быстрее всех в истории НБА достиг невероятных отметок по трём показателям

30-летний сербский центровой колорадского клуба «Денвер Наггетс» Никола Йокич быстрее всех в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) достиг отметок в +16 тыс. очков, +8 тыс. подборов и +5 тыс. результативных передач. Сербу удалось достичь этого за 739 игр в лиге.

В минувшем матче с «Ютой Джаз» (129:93) Йокич набрал 27 очков, сделал 14 подборов, а также отдал шесть передач, благодаря чему стал рекордсменом в данном показателе.

Ранее быстрее всех в истории североамериканской организации подобных результатов за карьеру в матчах регулярного чемпионата достигал трёхкратный чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» форвард Ларри Бёрд. Игроку «кельтов» удалось достичь данного показателя за 799 матчей.