Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение саратовчан в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (72:84).

«Как я всегда подчёркиваю, против таких команд нужно сохранять концентрацию все 40 минут. Сценарии наших матчей с топ-клубами похожи. Мы играем на равных и показываем хороший баскетбол, но затем следует неудачный отрезок, за который соперники высокого уровня непременно наказывают.

Сегодня мы с низким процентом реализовывали трёхочковые попытки. Смазали много бросков, после которых гости убегали и набирали лёгкие очки. Но мы боролись и давали энергию, за что я могу похвалить своих игроков. Нам следует быть более умными, стабильными и не терять концентрацию в течение игры», — приводит слова Богичевича официальный сайт турнира.