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Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение саратовчан в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (72:84).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
72 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Автодор: Кантер - 21, Мэннинг - 15, Кроуфорд - 9, Джонс - 8, Петенев - 8, Клименко - 4, Сычков - 4, Агада - 3, Пранаускис, Сущик, Наумов, Халдеев
Локомотив-Кубань: Миллер - 17, Уэйли - 15, Кливленд - 14, Емченко - 12, Мартюк - 11, Узинский - 4, Квитковских - 3, Дженкинс - 3, Темиров - 2, Шеянов - 2, Ведищев - 1, Гудумак

«Как я всегда подчёркиваю, против таких команд нужно сохранять концентрацию все 40 минут. Сценарии наших матчей с топ-клубами похожи. Мы играем на равных и показываем хороший баскетбол, но затем следует неудачный отрезок, за который соперники высокого уровня непременно наказывают.

Сегодня мы с низким процентом реализовывали трёхочковые попытки. Смазали много бросков, после которых гости убегали и набирали лёгкие очки. Но мы боролись и давали энергию, за что я могу похвалить своих игроков. Нам следует быть более умными, стабильными и не терять концентрацию в течение игры», — приводит слова Богичевича официальный сайт турнира.

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