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Джефф Тиг представил топ лучших игроков НБА в данный момент, не упомянув Леброна и Карри

Джефф Тиг представил топ лучших игроков НБА в данный момент, не упомянув Леброна и Карри
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион североамериканской лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг представил на подкасте Club 520 топ лучших игроков в североамериканской лиге в данный момент.

Топ лучших игроков НБА в данный момент по версии Джеффа Тига.

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);
2. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»);
3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»);
4. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

Напомним, в текущем сезоне НБА 30-летний сербский центровой принял участие в 64 матчах. В среднем за встречу Никола набирает 29,3 очка, делает 12,8 подбора, а также отдаёт 10,2 передачи.

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