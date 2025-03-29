Джефф Тиг представил топ лучших игроков НБА в данный момент, не упомянув Леброна и Карри

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион североамериканской лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг представил на подкасте Club 520 топ лучших игроков в североамериканской лиге в данный момент.

Топ лучших игроков НБА в данный момент по версии Джеффа Тига.

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);

2. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»);

3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»);

4. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

Напомним, в текущем сезоне НБА 30-летний сербский центровой принял участие в 64 матчах. В среднем за встречу Никола набирает 29,3 очка, делает 12,8 подбора, а также отдаёт 10,2 передачи.