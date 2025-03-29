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Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Пари НН»

Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Пари НН»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари НН» (76:68).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 68
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Акун-Пёрселл - 21, Тэйлор - 12, Д. Кулагин - 11, Найт - 11, Бако - 10, Беленицкий - 5, Лабери - 4, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Стуленков
Пари Нижний Новгород: Чадов - 15, Хэмилтон - 11, Карпенков - 10, Зоткин - 10, Хоменко - 9, Вольхин - 6, Антипов - 4, Бабурин - 3, Ребец, Захаров, Шилохвостов

«Сегодня мы начали с хорошей энергией, но затем растеряли её, особенно в ключевые моменты, когда имели возможность переломить ход игры. Во второй четверти мы совершили несколько открытых бросков, но после них теряли концентрацию и не успевали остановить быстрые переходы соперника.

Когда команда демонстрирует плохой процент попаданий и не хватает привычной энергии, игра может развиваться по-разному. Однако в последней четверти УНИКС стал действовать лучше, мы нашли способ переломить ход встречи в нашу пользу.

В оставшихся играх регулярного чемпионата постараемся выступить как можно лучше. Ситуация сейчас довольно непростая. Мы гарантированно занимаем третье место, опуститься на четвёртое – уже невозможно. Чтобы бороться за первое или второе место, «Зенит» или ЦСКА должны проигрывать, а мы, в свою очередь, выигрывать все матчи. К тому же нам нужно одержать на одну победу больше соперников, чтобы обойти их в таблице по итогам регулярного чемпионата», — приводит слова Перасовича официальный сайт чемпионата.

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