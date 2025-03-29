Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Пари НН»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари НН» (76:68).

«Сегодня мы начали с хорошей энергией, но затем растеряли её, особенно в ключевые моменты, когда имели возможность переломить ход игры. Во второй четверти мы совершили несколько открытых бросков, но после них теряли концентрацию и не успевали остановить быстрые переходы соперника.

Когда команда демонстрирует плохой процент попаданий и не хватает привычной энергии, игра может развиваться по-разному. Однако в последней четверти УНИКС стал действовать лучше, мы нашли способ переломить ход встречи в нашу пользу.

В оставшихся играх регулярного чемпионата постараемся выступить как можно лучше. Ситуация сейчас довольно непростая. Мы гарантированно занимаем третье место, опуститься на четвёртое – уже невозможно. Чтобы бороться за первое или второе место, «Зенит» или ЦСКА должны проигрывать, а мы, в свою очередь, выигрывать все матчи. К тому же нам нужно одержать на одну победу больше соперников, чтобы обойти их в таблице по итогам регулярного чемпионата», — приводит слова Перасовича официальный сайт чемпионата.