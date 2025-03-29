Адетокунбо отреагировал на слова Леброна, что он мог набирать 250 очков в 1970-е годы

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо отреагировал на слова четырёхкратного чемпиона НБА и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» американца Леброна Джеймса. Ранее Король выразил мнение, что Яннис в 1970-е годы мог бы набирать по 250 очков за матч.

«Наверное, даже 275, а не 250. Ладно, это шутка. Сейчас всё совсем по-другому, поэтому нельзя сравнивать ту эпоху с нынешней. Я бы хотел играть в 2025 году и набирать 250 очков сегодня. Но, честно говоря, не думаю, что это было бы справедливо. Возможно, я бы играл так же, как они, если бы жил в 70-х. Это замечательный комплимент от одного из лучших игроков лиги. Я очень ценю это», — приводит слова Адетокунбо портал The Score.