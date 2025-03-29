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Георгий Жбанов: сильная сторона ЦСКА в их дисциплине

Георгий Жбанов: сильная сторона ЦСКА в их дисциплине
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Защитник «Зенита» Георгий Жбанов поделился по поводу предстоящего центрального матча тура своей команды с московским ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ, который состоится 30 марта в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все мы знаем, что это, наверное, самый ожидаемый матч сезона, поэтому готовимся с особой концентрацией и с особыми усилиями. Разбираем соперника и завтра покажем, что наработали.

Сильная сторона ЦСКА в их дисциплине. Очень дисциплинированная команда с длинной скамейкой. Держу ли в уме рекорд по победам подряд? Ну нет, не держу. Больше в голове желание снова обыграть ЦСКА. Больше это в голове, чем какие-то рекорды», — приводит слова Жбанова официальный сайт санкт-петербургской команды.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и ЦСКА, которая будет доступна в Матч-центре.

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