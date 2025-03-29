Тренер «Зенита» Паскуаль: игра с ЦСКА важная, но не самая решающая

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который состоится завтра, 30 марта, в 14:00 мск.

«Впереди у нас большая игра, вероятно, между двумя командами с лучшими результатами на данный момент. Зная, что это отличная команда и что для нас это будет очень важный матч, важно хорошо начать, чтобы вместе с нашими болельщиками провести игру, полную эмоций. Безусловно, это очень важный матч, потому что мы сейчас боремся за первое место. Но в любом случае, независимо от победы или поражения, впереди еще долгий путь к трофею. Так что игра важная, но не самая решающая», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и ЦСКА, которая будет доступна в Матч-центре.