Энтони Дэвис раскрыл, изменились ли его отношения с Леброном после обмена в «Даллас»

32-летний американский центровой «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис раскрыл, изменились ли его отношения с бывшим товарищем по команде «Лос-Анджелес Лейкерс» лёгким форвардом Леброном Джеймсом после того, как его обменяли на 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луку Дончича в техасский клуб.

«Ничего не изменилось. Это просто бизнес. Люди говорят, что Джеймс был в курсе, однако он утверждает обратное. В данный момент неважно, знал ли Леброн, или кто-то ещё, или всё было тихо до тех пор, пока Шэмс не сообщил об обмене. Это уже произошло.

Нельзя просто сказать: «О, Джеймс не знал, давайте всё изменим». Назад пути нет. Что касается нашего руководства, то мы были в одной команде и постоянно общались. Однако сейчас «Лейкерс» пытаются совершить рывок перед плей-офф, как и мы, поэтому не так много общаемся. Но я с Леброном по-прежнему время от времени списываюсь.

Джеймс постоянно пишет мне сообщения. Вандо (форвард «Лейкерс» Джарред Вандербилт. — Прим. «Чемпионата») тоже общается со мной. Мы все ещё на связи. Я был с Джеймсом дольше всех — шесть с половиной лет. Мы были очень близки, и ничего не изменилось. Конечно, нам не удаётся общаться так часто, как раньше, только из-за команд и всего остального. Но уверен, что этим летом мы встретимся и попытаемся всё уладить», — приводит слова Дэвиса портал Fadeaway World.