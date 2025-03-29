Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Зенита»

Пистиолис поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Зенита»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится завтра, 30 марта, в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет игра высокого уровня против соперника высокого уровня. Потому нам нужно показать высокий уровень старания, чтобы победить», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт московской команды.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 34 победы и пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (34 победы — семь поражений).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и ЦСКА, которая будет доступна в Матч-центре.

Материалы по теме
Правда или ложь? Как хорошо вы смотрели матчи между ЦСКА и «Зенитом» в баскетболе. Тест!
Тест
Правда или ложь? Как хорошо вы смотрели матчи между ЦСКА и «Зенитом» в баскетболе. Тест!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android