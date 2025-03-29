Пистиолис поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится завтра, 30 марта, в 14:00 мск.

«Это будет игра высокого уровня против соперника высокого уровня. Потому нам нужно показать высокий уровень старания, чтобы победить», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт московской команды.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 34 победы и пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (34 победы — семь поражений).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и ЦСКА, которая будет доступна в Матч-центре.