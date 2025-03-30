85 очков Леброна, Дончича и Ривза помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в НБА

В ночь с 29 на 30 марта мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 134:127.

В составе победителей больше всех очков набрал американский защитник Остин Ривз, набравший 31 очко и совершивший семь подборов и восемь передач. Его партнёр по команде словенский защитник Лука Дончич набрал 29 очков. Также в его активе восемь подборов и девять передач. На счету звёздного лёгкого форварда команды Леброна Джеймса 25 очков, шесть подборов и восемь передач.

У хозяев самым результативным стал американский защитник Десмонд Бейн, у которого 29 очков, четыре подбора и шесть передач.

В следующем матче «Мемфис» дома встретится с «Бостон Селтикс» 1 апреля. «Лейкерс» на своей площадке сыграют с «Хьюстон Рокетс» также 1 апреля.

У кого больше всех очков в НБА: