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Мемфис Гриззлиз — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 30 марта 2025, счёт 127:134, регулярный чемпионат НБА 2024/2025, Леброн

85 очков Леброна, Дончича и Ривза помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в НБА
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В ночь с 29 на 30 марта мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 134:127.

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
127 : 134
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 29, Джексон - 24, Морант - 22, Пиппен Мл. - 16, Иди - 14, Уэллс - 11, Альдама - 8, Уильямс Мл. - 3, Стивенс, Кеннард, Спенсер, Хафф, Багли III, Джексон, Кончар
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 31, Дончич - 29, Джеймс - 25, Винсент - 15, Хатимура - 13, Финни-Смит - 11, Вандербилт - 6, Кнехт - 2, Хэйс - 2, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис

В составе победителей больше всех очков набрал американский защитник Остин Ривз, набравший 31 очко и совершивший семь подборов и восемь передач. Его партнёр по команде словенский защитник Лука Дончич набрал 29 очков. Также в его активе восемь подборов и девять передач. На счету звёздного лёгкого форварда команды Леброна Джеймса 25 очков, шесть подборов и восемь передач.

У хозяев самым результативным стал американский защитник Десмонд Бейн, у которого 29 очков, четыре подбора и шесть передач.

В следующем матче «Мемфис» дома встретится с «Бостон Селтикс» 1 апреля. «Лейкерс» на своей площадке сыграют с «Хьюстон Рокетс» также 1 апреля.

Регулярка НБА. Календарь
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У кого больше всех очков в НБА:

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