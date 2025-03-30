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Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Сан-Антонио» в НБА

Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Сан-Антонио» в НБА
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В Остине (США) на стадионе «Муди-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Бостон Селтикс». Гости обыграли соперников со счётом 121:111.

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
111 : 121
Бостон Селтикс
Бостон
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 23, Касл - 22, Сохан - 18, Васселл - 14, Барнс - 13, Пол - 12, Мамукелашвили - 6, Уэсли - 3, Маклафлин, Бийомбо, Брэнэм, Шампани
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Холидэй - 21, Корнет - 15, Браун - 14, Уайт - 13, Порзингис - 11, Хозер - 11, Шейерман - 7, Крэйг, Тиллман, Уолш, Норрис, Кета

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 29 очков, 10 подборов и восьми передач.

Наивысшей результативностью у хозяев отметился американский лёгкий форвард Келден Джонсон, у которого 23 очка, шесть подборов и три передачи.

В следующем матче «Сан-Антонио» примет «Голден-Стэйт», а «Бостон» отправится в гости к «Мемфису».

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