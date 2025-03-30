Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Сан-Антонио» в НБА

В Остине (США) на стадионе «Муди-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Бостон Селтикс». Гости обыграли соперников со счётом 121:111.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 29 очков, 10 подборов и восьми передач.

Наивысшей результативностью у хозяев отметился американский лёгкий форвард Келден Джонсон, у которого 23 очка, шесть подборов и три передачи.

В следующем матче «Сан-Антонио» примет «Голден-Стэйт», а «Бостон» отправится в гости к «Мемфису».