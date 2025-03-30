В ночь с 29 на 30 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня НБА 30 марта:

«Орландо Мэджик» — «Сакраменто Кингз» — 121:91;

«Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 112:115;

«Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 95:118;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Бостон Селтикс» — 111:121;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 121:111;

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 127:134;

«Чикаго Буллз» — «Даллас Маверикс» — 119:120.