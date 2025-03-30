Результаты игрового дня НБА 30 марта
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В ночь с 29 на 30 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Результаты игрового дня НБА 30 марта:
«Орландо Мэджик» — «Сакраменто Кингз» — 121:91;
«Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 112:115;
«Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 95:118;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Бостон Селтикс» — 111:121;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 121:111;
«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 127:134;
«Чикаго Буллз» — «Даллас Маверикс» — 119:120.
НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
121 : 91
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Орландо Мэджик: Банкеро - 24, Вагнер - 21, Хьюстан - 18, Картер - 12, Битадзе - 12, Блэк - 8, Колдуэлл-Поуп - 8, Куин - 5, Джозеф - 3, Ховард - 3, Да Силва - 3, Айзек - 2, Харрис - 2
Сакраменто Кингз: Дерозан - 21, Сабонис - 14, Лавин - 10, Монк - 9, Мюррэй - 9, Макдермотт - 8, Джонс - 6, Фульц - 6, Валанчюнас - 4, Лайлз - 4, Картер, Эллис, Кроуфорд, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 115
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Джонс - 20, Джонсон - 20, Мартин - 13, Пул - 12, Сарр - 12, Каррингтон - 10, Шампани - 9, Вукчевич - 8, Тор - 5, Смарт - 3, Гилл, Холмс
Бруклин Нетс: Мартин - 20, Уилсон - 20, Тимме - 19, Джонсон - 18, Джонсон - 15, Клауни - 13, Уотфорд - 7, Льюис - 3, Миллер-Уайтхэд, Бикман, Уильямс, Этьенн, Эвбуомван
НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
95 : 118
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Батлер - 19, Эдвардс - 17, Бона - 16, Гримс - 15, Каунсил - 13, Уокер - 10, Худ-Скифино - 2, Bagley - 2, Ябуселе - 1, Макси, Убре, Wheeler
Майами Хит: Хироу - 30, Бёркс - 20, Адебайо - 16, Ларссон - 14, Уэр - 13, Хайсмит - 13, Андерсон - 6, Митчелл - 6, Розир, Стивенс, Кристофер, Жакез-мл., Джонсон, Уиггинс, Робинсон
НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
111 : 121
Бостон Селтикс
Бостон
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 23, Касл - 22, Сохан - 18, Васселл - 14, Барнс - 13, Пол - 12, Мамукелашвили - 6, Уэсли - 3, Маклафлин, Бийомбо, Брэнэм, Шампани
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Холидэй - 21, Корнет - 15, Браун - 14, Уайт - 13, Порзингис - 11, Хозер - 11, Шейерман - 7, Крэйг, Тиллман, Уолш, Норрис, Кета
НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
132 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Дорт - 22, Джо - 19, Уильямс - 18, Уоллес - 14, Уильямс - 10, Карузо - 6, Карлсон - 4, Хартенштайн - 4, Джонс - 2, Уильямс, Флаглер
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 18, Нембард - 16, Топпин - 12, Тёрнер - 11, Сиакам - 11, Уокер - 10, Шиппард - 10, Макконнелл - 8, Несмит - 7, Брайант - 5, Брэдли - 2, Джексон - 1, Фёрфи, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
127 : 134
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 29, Джексон - 24, Морант - 22, Пиппен Мл. - 16, Иди - 14, Уэллс - 11, Альдама - 8, Уильямс Мл. - 3, Стивенс, Кеннард, Спенсер, Хафф, Багли III, Джексон, Кончар
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 31, Дончич - 29, Джеймс - 25, Винсент - 15, Хатимура - 13, Финни-Смит - 11, Вандербилт - 6, Кнехт - 2, Хэйс - 2, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Чикаго Буллз: Бузелис - 28, Уайт - 25, Вучевич - 25, Коллинс - 13, Гидди - 8, Хаертер - 8, Терри - 8, Филлипс - 4, Картер, Смит, Хортон-Такер, Уильямс
Даллас Маверикс: Томпсон - 20, Вашингтон - 19, Дэвис - 18, Джонс - 15, Маршалл - 14, Динвидди - 14, Уильямс - 12, Харди - 6, Мартин - 2, Пауэлл, Кристи, Гэффорд
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