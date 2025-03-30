Единая лига: расписание матчей 30 марта
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В воскресенье, 30 марта, в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогут увидеть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Единая лига. Расписание матчей 30 марта:
14:00 мск — «Зенит» — ЦСКА;
15:00 мск — «Уралмаш» — «Енисей»;
16:00 мск — МБА-МАИ — «Астана».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию центрального матча тура между «Зенитом» и ЦСКА, которая будет доступна в Матч-центре.
Армейцы являются в данный момент лидерами, на их счету 34 победы и пять поражений. Питерцы расположились на втором месте и имеют ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (34 победы — семь поражений).
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