В воскресенье, 30 марта, в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогут увидеть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание матчей 30 марта:

14:00 мск — «Зенит» — ЦСКА;

15:00 мск — «Уралмаш» — «Енисей»;

16:00 мск — МБА-МАИ — «Астана».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 30 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 30 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Астана Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию центрального матча тура между «Зенитом» и ЦСКА, которая будет доступна в Матч-центре.

Армейцы являются в данный момент лидерами, на их счету 34 победы и пять поражений. Питерцы расположились на втором месте и имеют ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (34 победы — семь поражений).