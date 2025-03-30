Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Астана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: расписание матчей 30 марта

Единая лига: расписание матчей 30 марта
Комментарии

В воскресенье, 30 марта, в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогут увидеть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание матчей 30 марта:

14:00 мск — «Зенит» — ЦСКА;
15:00 мск — «Уралмаш» — «Енисей»;
16:00 мск — МБА-МАИ — «Астана».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию центрального матча тура между «Зенитом» и ЦСКА, которая будет доступна в Матч-центре.

Армейцы являются в данный момент лидерами, на их счету 34 победы и пять поражений. Питерцы расположились на втором месте и имеют ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (34 победы — семь поражений).

Материалы по теме
Правда или ложь? Как хорошо вы смотрели матчи между ЦСКА и «Зенитом» в баскетболе. Тест!
Тест
Правда или ложь? Как хорошо вы смотрели матчи между ЦСКА и «Зенитом» в баскетболе. Тест!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android