«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию

В воскресенье, 30 марта, в рамках регулярного сезона-2024/2025 состоится центральный матч тура между двумя лидерами чемпионата — петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Начало матча запланировано на 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Зенитом» и ЦСКА, которая будет доступна в Матч-центре. Видеотрансляция встречи будет доступна на канале «Матч ТВ».

Армейцы являются в данный момент лидерами, на их счету 34 победы и пять поражений. Питерцы расположились на втором месте и имеют ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (34 победы — семь поражений).