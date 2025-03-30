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«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию

«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию
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В воскресенье, 30 марта, в рамках регулярного сезона-2024/2025 состоится центральный матч тура между двумя лидерами чемпионата — петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Начало матча запланировано на 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Зенитом» и ЦСКА, которая будет доступна в Матч-центре. Видеотрансляция встречи будет доступна на канале «Матч ТВ».

Армейцы являются в данный момент лидерами, на их счету 34 победы и пять поражений. Питерцы расположились на втором месте и имеют ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (34 победы — семь поражений).

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