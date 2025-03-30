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Защитник ЦСКА Тримбл — о матче с «Зенитом»: хотим отомстить. Сражаемся за нечто большее

Защитник ЦСКА Тримбл — о матче с «Зенитом»: хотим отомстить. Сражаемся за нечто большее
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30-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника в Единой лиге ВТБ за команду ЦСКА, Мело Тримбл высказался в преддверии центрального матча тура с петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для нас это ещё одна возможность стать лучше в преддверии плей‑офф. Да, мы конкурируем за первое место в таблице, но дело не в этом. Не думаю, что сейчас итоговая позиция имеет значение, мы хотим играть с любым соперником.

«Зенит» — очень хорошая команда, они обыграли нас дважды подряд, понятно, что мы хотим отомстить. Но будет сейчас победа или поражение, мы знаем, что в целом сражаемся за нечто большее. В целом мы обязаны просто быть самими собой. Они будут биться, их игра уже выстроена. И мы об этом знаем», — приводит слова Тримбла «Матч ТВ».

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи двух лидеров сезона, которая будет доступна в Матч-центре и по ссылке ниже и начнётся в 14:00 мск.

«Зенит» — ЦСКА — текстовая трансляция матча.

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