Аналитик спрогнозировал будущее Владислава Голдина в НБА

Аналитик Дэнни Вольф спрогнозировал дальнейшую возможную карьеру 23-летнего российского форварда Владислава Голдина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после завершения последнего сезона в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Вольф в статье для издания Sports Illustrated отметил, что у Владислава присутствуют все навыки для игры в НБА. Но поскольку лига всё больше отходит от классического понимания «форварда», то у Голдина могут возникнуть трудности.

Вольф отметил, что, хотя Голдин неоднократно демонстрировал свою способность растягивать игру и выходить на линию трёхочковых, это были вспышки и он никогда не демонстрировал постоянной способности влиять на игру с помощью своего большого тактического окна.

По мнению Дэнни, Владислав претендует на право выбора во втором раунде. Он мог бы стать более умелым подборщиком, а его рост поможет команде в обороне, и, хоть он никогда не войдёт в тройку лучших форвардов, он может использовать свои размеры для эффективных подборов, и если он продолжит работать над своим джампером, то его игра будет полезной.