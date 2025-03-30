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Ещё один аналитик объяснил, почему будущее Владислава Голдина в НБА трудно предсказать

Ещё один аналитик объяснил, почему будущее Владислава Голдина в НБА трудно предсказать
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Эксперт и аналитик драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэтт Бэбкок объяснил, почему будущее российского форварда Владислава Голдина, который в 2025 году завершил выступление в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в лучшей североамериканской лиге трудно предсказать.

«Карьера Голдина в колледже и его дальнейшее развитие были впечатляющими, и он провёл отличный сезон в Мичигане. Однако с тем, как большее количество команд снова начинает использовать настоящих больших игроков вместо полной фокусировки на «малой пятёрке», долгосрочные перспективы Голдина в НБА всё ещё трудно предсказать», — приводит слова аналитика драфта Бэбкока издание Sports Illustrated.

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