«Зенит» — ЦСКА: прямая трансляция встречи Единой лиги начнётся в 14:00

В воскресенье, 30 марта, в Единой лиге ВТБ в рамках регулярного сезона-2024/2025 состоится центральный матч тура между двумя лидерами — петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, начало которой запланировано на 14:00 мск.

Армейцы после 39 сыгранных матчей в сезоне занимают первое место в турнирной таблице, имея на своём счету 34 победы и пять поражений. У петербургских баскетболистов второе место при такой же разнице выигранных и проигранных встреч.

Армейцы и питерцы уже трижды встречались по ходу нынешнего сезона — в первой игре ЦСКА победил со счётом 83:77, а два дальнейших матча действующие чемпионы проиграли — 78:82 и 66:79.