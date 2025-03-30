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Министр спорта РФ вручил почётные награды матери Александра Овечкина и Ивану Едешко

Министр спорта РФ вручил почётные награды матери Александра Овечкина и Ивану Едешко
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Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв наградил почётными знаками двух олимпийских чемпионов СССР по баскетболу — Татьяну Овечкину и Ивана Едешко.

Фото: Пресс-служба министра спорта РФ

«Почётный знак Министерства спорта России «Отличник физической культуры и спорта» вручил сегодня сразу двум легендам отечественного и мирового баскетбола. В этом месяце свои юбилеи отметили олимпийские чемпионы Татьяна Николаевна Овечкина и Иван Иванович Едешко.

Олимпийские победы Татьяны Николаевны, лидерство в сборной СССР – яркий пример безграничной преданности спорту. В сложные времена, когда многие команды распадались, Татьяна Николаевна приложила усилия для сохранения родного клуба «Динамо» и привела его к новым победам.

Фото: Пресс-служба министра спорта РФ

Легендарный «золотой пас» Ивана Ивановича стал символом триумфа, когда наша сборная на Олимпиаде-72 вырвала победу у американцев. Эта победа, успех на чемпионатах мира и Европы принесли мировую славу всему отечественному баскетболу.

Фото: Пресс-служба министра спорта РФ

Спортивный путь наших олимпийских чемпионов – источник вдохновения для молодых спортсменов, мечтающих о великих победах. Мы гордимся нашими чемпионами!» — написал Дегтярёв в телеграм-канале.

Татьяна Овечкина — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе СССР, шестикратная победительница чемпионата Европы и однократная чемпионка мира. Является матерью капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Иван Едешко — олимпийский чемпион, двукратный триумфатор чемпионата Европы и единожды — чемпионата мира. Является автором передачи на Александра Белова в финале ОИ-1972 в Мюнхене в матче с США.

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