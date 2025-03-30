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Главный тренер «Филадельфии» высказался о потере шансов на выход в плей-офф НБА

Главный тренер «Филадельфии» высказался о потере шансов на выход в плей-офф НБА
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Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Ник Нёрс высказался о потере шансов коллектива на выход в плей-офф сезона-2024/2025 после поражения в матче с «Майами Хит» (95:118).

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
95 : 118
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Батлер - 19, Эдвардс - 17, Бона - 16, Гримс - 15, Каунсил - 13, Уокер - 10, Худ-Скифино - 2, Bagley - 2, Ябуселе - 1, Макси, Убре, Wheeler
Майами Хит: Хироу - 30, Бёркс - 20, Адебайо - 16, Ларссон - 14, Уэр - 13, Хайсмит - 13, Андерсон - 6, Митчелл - 6, Розир, Стивенс, Кристофер, Жакез-мл., Джонсон, Уиггинс, Робинсон

«Это совсем не то, на что мы рассчитывали. Просто казалось, что травмы никогда не покинут нас. Было ощущение, что каждый раз, когда мы проводили хорошую игру, это стоило нам одного-двух игроков в следующей. Мы так и не смогли набрать обороты.

По большей части, я думаю, только пару раз у нас был какой-то позитивный импульс. Декабрь, а затем была ещё одна победная серия из четырёх или пяти матчей, в которой, знаете ли, вы всегда надеялись, что команда играет лучше, и одержит несколько побед, и, надеюсь, вернёт некоторых игроков, и говорили об этом много раз. Этот сезон очень, очень разочаровал», — приводит слова Нёрса издание Sports Illustrated.

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