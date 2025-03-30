Главный тренер «Филадельфии» высказался о потере шансов на выход в плей-офф НБА

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Ник Нёрс высказался о потере шансов коллектива на выход в плей-офф сезона-2024/2025 после поражения в матче с «Майами Хит» (95:118).

«Это совсем не то, на что мы рассчитывали. Просто казалось, что травмы никогда не покинут нас. Было ощущение, что каждый раз, когда мы проводили хорошую игру, это стоило нам одного-двух игроков в следующей. Мы так и не смогли набрать обороты.

По большей части, я думаю, только пару раз у нас был какой-то позитивный импульс. Декабрь, а затем была ещё одна победная серия из четырёх или пяти матчей, в которой, знаете ли, вы всегда надеялись, что команда играет лучше, и одержит несколько побед, и, надеюсь, вернёт некоторых игроков, и говорили об этом много раз. Этот сезон очень, очень разочаровал», — приводит слова Нёрса издание Sports Illustrated.