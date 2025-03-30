Форвард «Клипперс» Ивица Зубац повторил достижение звёздного Блэйка Гриффина

28-летний хорватский профессиональный баскетболист Ивица Зубац, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», повторил достижение бывшего игрока «парусников» звёздного форварда Блэйка Гриффина по количеству дабл-даблов за сезон в составе команды из Лос-Анджелеса.

В ночь на 29 марта «Клипперс» обыграли «Бруклин Нетс» со счётом 132:100, а Зубац по ходу матча набрал 21 очко и сделал 12 подборов, что позволило ему оформить 50-й дабл-дабл в сезоне. В 2011-м году в составе «парусников» Гриффин также оформил дабл-дабл 50 раз.

Также в ночь на 29 марта защитник «Денвер Наггетс» Рассел Уэстбрук превзошёл по передачам Оскара Робертсона.