Форвард «Клипперс» Ивица Зубац повторил достижение звёздного Блэйка Гриффина
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28-летний хорватский профессиональный баскетболист Ивица Зубац, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», повторил достижение бывшего игрока «парусников» звёздного форварда Блэйка Гриффина по количеству дабл-даблов за сезон в составе команды из Лос-Анджелеса.
В ночь на 29 марта «Клипперс» обыграли «Бруклин Нетс» со счётом 132:100, а Зубац по ходу матча набрал 21 очко и сделал 12 подборов, что позволило ему оформить 50-й дабл-дабл в сезоне. В 2011-м году в составе «парусников» Гриффин также оформил дабл-дабл 50 раз.
НБА — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 132
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Джонсон - 13, Джонсон - 11, Тимме - 11, Этьенн - 8, Уилсон - 8, Бикман - 6, Уильямс - 6, Уотфорд - 6, Мартин - 6, Клэкстон - 6, Миллер-Уайтхэд - 5, Расселл - 5, Льюис - 5, Эвбуомван - 4
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Зубац - 21, Харден - 17, Миллз - 14, Пауэлл - 11, Данн - 9, Батюм - 9, Богданович - 8, Джонс - 6, Коффи - 5, Браун - 1, Юбэнкс, Симмонс
Также в ночь на 29 марта защитник «Денвер Наггетс» Рассел Уэстбрук превзошёл по передачам Оскара Робертсона.
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