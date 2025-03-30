Названо условие, при котором ЦСКА завладеет преимуществом в сезонной серии над «Зенитом»

Московскому клубу ЦСКА необходимо выиграть в центральном матче тура Единой лиги ВТБ у петербургского «Зенита» с разницей в 12 очков, чтобы завладеть преимуществом в сезонной серии.

Матч между двумя лидерами Единой лиги в данный момент проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая доступна в Матч-центре.

Армейцы и петербуржцы уже трижды встречались по ходу нынешнего сезона — в первой игре действующие чемпионы Единой лиги победили со счётом 83:77, а два следующих матча московские баскетболисты проиграли представителям Санкт-Петербурга — 78:82 и 66:79.