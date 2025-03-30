Названо условие, при котором ЦСКА завладеет преимуществом в сезонной серии над «Зенитом»
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Московскому клубу ЦСКА необходимо выиграть в центральном матче тура Единой лиги ВТБ у петербургского «Зенита» с разницей в 12 очков, чтобы завладеть преимуществом в сезонной серии.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-я четверть
13 : 12
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Матч между двумя лидерами Единой лиги в данный момент проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая доступна в Матч-центре.
Армейцы и петербуржцы уже трижды встречались по ходу нынешнего сезона — в первой игре действующие чемпионы Единой лиги победили со счётом 83:77, а два следующих матча московские баскетболисты проиграли представителям Санкт-Петербурга — 78:82 и 66:79.
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