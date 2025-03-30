Ривз — о криках Леброна на партнёров во время игры с «Лейкерс»: было приятно

26-летний атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал о криках 40-летнего лёгкого форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса во время тайм-аутов в матче с «Мемфис Гриззлиз» (134:127).

«Я впервые за долгое время слышу, как он кричит. Честно говоря, это было приятно. Я не помню точно, что он сказал, но это просто показывает, насколько ему не всё равно.

Его внимание к деталям, вероятно, является золотым стандартом. Так что, если мы все сможем придерживаться этого в каждом отдельном моменте, то сможем создать что-то особенное», — приводит слова Ривза издание Total Pro Sports.