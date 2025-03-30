Ривз — о криках Леброна на партнёров во время игры с «Лейкерс»: было приятно
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26-летний атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал о криках 40-летнего лёгкого форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса во время тайм-аутов в матче с «Мемфис Гриззлиз» (134:127).
НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
127 : 134
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 29, Джексон - 24, Морант - 22, Пиппен Мл. - 16, Иди - 14, Уэллс - 11, Альдама - 8, Уильямс Мл. - 3, Стивенс, Кеннард, Спенсер, Хафф, Багли III, Джексон, Кончар
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 31, Дончич - 29, Джеймс - 25, Винсент - 15, Хатимура - 13, Финни-Смит - 11, Вандербилт - 6, Кнехт - 2, Хэйс - 2, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
«Я впервые за долгое время слышу, как он кричит. Честно говоря, это было приятно. Я не помню точно, что он сказал, но это просто показывает, насколько ему не всё равно.
Его внимание к деталям, вероятно, является золотым стандартом. Так что, если мы все сможем придерживаться этого в каждом отдельном моменте, то сможем создать что-то особенное», — приводит слова Ривза издание Total Pro Sports.
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