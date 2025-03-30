Первая четверть матча «Зенит» — ЦСКА закончилась эффектным попаданием под сирену
Поделиться
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимает московский ЦСКА. На момент написания новости счёт на табло 37:27 в пользу домашней команды.
Примечательно, что первая четверть встречи завершилась попаданием под сирену. Тяжёлый форвард и капитан гостей Семён Антонов стал автором удачного броска.
Видео доступно в телеграм-канале «Матч! Данк». Права на видео принадлежат Единой лиги ВТБ.
Отметим, что «Чемпионат» сейчас также проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры. В Матч-центре вы можете следить за происходящим на баскетбольной площадке.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
4-я четверть
76 : 69
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Комментарии
- 30 марта 2025
-
15:07
-
14:53
-
14:45
-
14:40
-
14:07
-
13:38
-
13:18
-
12:24
-
12:14
-
11:15
-
11:00
-
10:20
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
06:26
-
05:40
-
00:05
- 29 марта 2025
-
23:52
-
23:04
-
22:47
-
22:45
-
22:04
-
21:54
-
21:07
-
20:41
-
20:03
-
19:59
-
19:44
-
19:13
-
18:39
-
18:09
-
17:46
-
17:37