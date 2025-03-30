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Начало прямой трансляции
16:00 Мск
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Первая четверть матча «Зенит» — ЦСКА закончилась эффектным попаданием под сирену

Первая четверть матча «Зенит» — ЦСКА закончилась эффектным попаданием под сирену
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимает московский ЦСКА. На момент написания новости счёт на табло 37:27 в пользу домашней команды.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Примечательно, что первая четверть встречи завершилась попаданием под сирену. Тяжёлый форвард и капитан гостей Семён Антонов стал автором удачного броска.

Видео доступно в телеграм-канале «Матч! Данк». Права на видео принадлежат Единой лиги ВТБ.

Отметим, что «Чемпионат» сейчас также проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры. В Матч-центре вы можете следить за происходящим на баскетбольной площадке.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
4-я четверть
76 : 69
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
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Новости. Баскетбол
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