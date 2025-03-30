Первая четверть матча «Зенит» — ЦСКА закончилась эффектным попаданием под сирену

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимает московский ЦСКА. На момент написания новости счёт на табло 37:27 в пользу домашней команды.

Примечательно, что первая четверть встречи завершилась попаданием под сирену. Тяжёлый форвард и капитан гостей Семён Антонов стал автором удачного броска.

Видео доступно в телеграм-канале «Матч! Данк». Права на видео принадлежат Единой лиги ВТБ.

Отметим, что «Чемпионат» сейчас также проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры. В Матч-центре вы можете следить за происходящим на баскетбольной площадке.