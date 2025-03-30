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БК «Зенит» может побить рекорд клуба по количеству побед в матче с ЦСКА

БК «Зенит» может побить рекорд клуба по количеству побед в матче с ЦСКА
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Баскетболисты петербургского клуба «Зенит» могут побить рекорд в истории команды по количеству побед подряд в Единой лиге ВТБ в случае, если выиграют матч у ЦСКА, который в данный момент проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
4-я четверть
74 : 66
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов

К игре с действующими чемпионами турнира «Зенит» подошёл с 15 победами подряд. В случае выигранного матча они достигнут отметки в 16 и побьют свой же рекорд, установленный в сезоне-2016/2017, когда по итогам регулярки впервые заняли второе место.

Также в случае победы над армейцами у «Зенита» будет 35 побед на счету в сезоне. Это станет абсолютным достижением в их истории. В прошлом сезоне у петербуржцев было 34 выигранных встречи с учётом плей-офф.

На момент публикации в матче сыграно две четверти. «Зенит» лидирует со счётом 45:35. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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