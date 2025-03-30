БК «Зенит» может побить рекорд клуба по количеству побед в матче с ЦСКА

Баскетболисты петербургского клуба «Зенит» могут побить рекорд в истории команды по количеству побед подряд в Единой лиге ВТБ в случае, если выиграют матч у ЦСКА, который в данный момент проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена».

К игре с действующими чемпионами турнира «Зенит» подошёл с 15 победами подряд. В случае выигранного матча они достигнут отметки в 16 и побьют свой же рекорд, установленный в сезоне-2016/2017, когда по итогам регулярки впервые заняли второе место.

Также в случае победы над армейцами у «Зенита» будет 35 побед на счету в сезоне. Это станет абсолютным достижением в их истории. В прошлом сезоне у петербуржцев было 34 выигранных встречи с учётом плей-офф.

На момент публикации в матче сыграно две четверти. «Зенит» лидирует со счётом 45:35. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.