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БК «Зенит» наградил ветеранов петербургского «Спартака» в перерыве игры с ЦСКА

БК «Зенит» наградил ветеранов петербургского «Спартака» в перерыве игры с ЦСКА
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В перерыве между первой и второй четвертью центрального матча тура Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА прошла церемония чествования ветеранов санкт-петербургского «Спартака», завоевавших чемпионство СССР в сезоне‑1974/1975.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
4-я четверть
74 : 66
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов

«Среди чемпионов в составе «Спартака» на мероприятии присутствовали Александр Большаков, Вячеслав Бородин, Сергей Кузнецов, Михаил Силантьев и Валерий Фёдоров. Награждение провели председатель совета директоров клуба Александр Медведев, генеральный директор Единой лиги Илона Корстин и президент Федерации баскетбола Санкт‑Петербурга Павел Одеров», — говорится в статье «Матч ТВ».

На момент публикации в матче сыграно две четверти. «Зенит» лидирует со счётом 45:35. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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