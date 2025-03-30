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БК «Зенит» наградил ветеранов петербургского «Спартака» в перерыве игры с ЦСКА

В перерыве между первой и второй четвертью центрального матча тура Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА прошла церемония чествования ветеранов санкт-петербургского «Спартака», завоевавших чемпионство СССР в сезоне‑1974/1975.

«Среди чемпионов в составе «Спартака» на мероприятии присутствовали Александр Большаков, Вячеслав Бородин, Сергей Кузнецов, Михаил Силантьев и Валерий Фёдоров. Награждение провели председатель совета директоров клуба Александр Медведев, генеральный директор Единой лиги Илона Корстин и президент Федерации баскетбола Санкт‑Петербурга Павел Одеров», — говорится в статье «Матч ТВ».

На момент публикации в матче сыграно две четверти. «Зенит» лидирует со счётом 45:35. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.