«Зенит» одержал 16-ю победу подряд, обыграв ЦСКА в Единой лиге

В воскресенье, 30 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена» завершился центральный матч тура в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» принимал действующего чемпиона ЦСКА. Хозяева площадки одержали победу со счётом 81:77 (27:22; 18:13; 21:19; 15:23).

Одним из лучших игроков в составе хозяев стал американский защитник Трент Фрейзер, на счету которого 16 очков, четыре подбора, четыре передачи и один перехват при двух потерях. У Окаро Уайта 17 очков, шесть подборов, одна передача и один перехват.

У армейцев отличился Тони Джекири, набравший по ходу матча 18 очков, сделавший четыре подбора и отдавший семь передач.

Это третья победа «Зенита» над ЦСКА за четыре встречи в сезоне-2024/2025. В первой игре действующие чемпионы Единой лиги победили со счётом 83:77, а два следующих матча московские баскетболисты проиграли представителям Санкт-Петербурга — 78:82 и 66:79.