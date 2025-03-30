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Зенит — ЦСКА, результат матча 30 марта 2025, счет 81:77, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Зенит» одержал 16-ю победу подряд, обыграв ЦСКА в Единой лиге
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В воскресенье, 30 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена» завершился центральный матч тура в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» принимал действующего чемпиона ЦСКА. Хозяева площадки одержали победу со счётом 81:77 (27:22; 18:13; 21:19; 15:23).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 19, Уайт - 17, Фрейзер - 16, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Пойтресс - 8, Швед - 3, Хантер - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
ЦСКА: Джекири - 18, Тримбл - 16, Уэйр - 9, М'Бай - 9, Аврамович - 7, Жан-Шарль - 6, Астапкович - 5, Курбанов - 3, Ухов - 2, Антонов - 2, Ганькевич, Карпенко

Одним из лучших игроков в составе хозяев стал американский защитник Трент Фрейзер, на счету которого 16 очков, четыре подбора, четыре передачи и один перехват при двух потерях. У Окаро Уайта 17 очков, шесть подборов, одна передача и один перехват.

У армейцев отличился Тони Джекири, набравший по ходу матча 18 очков, сделавший четыре подбора и отдавший семь передач.

Это третья победа «Зенита» над ЦСКА за четыре встречи в сезоне-2024/2025. В первой игре действующие чемпионы Единой лиги победили со счётом 83:77, а два следующих матча московские баскетболисты проиграли представителям Санкт-Петербурга — 78:82 и 66:79.

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