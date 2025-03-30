Игроки БК «Зенит» обновили клубный рекорд по победам подряд в Единой лиге

В воскресенье, 30 марта, баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли в рамках регулярного сезона-2024/2025 действующего чемпиона Единой лиги ВТБ ЦСКА со счётом 81:77 (27:22; 18:13; 21:19; 15:23) и обновили клубный рекорд по выигранным подряд матчам.

К матчу с армейцами «Зенит» подошёл с 15-ю победами подряд и по итогам матча увеличил серию до 16 выигранных встреч. Предыдущий рекорд петербуржцев был установлен в сезоне-2016/2017.

Ранее всего 4 раза командам удавалось выиграть 16+ матчей подряд:

1. ЦСКА

24 – сезон-2022/2023

19 – сезон-2015/2016.

2. УНИКС

16 – сезон-2024/2025.

3. «Химки»

18 – сезон-2013/2014.