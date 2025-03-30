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Игроки БК «Зенит» обновили клубный рекорд по победам подряд в Единой лиге

Игроки БК «Зенит» обновили клубный рекорд по победам подряд в Единой лиге
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В воскресенье, 30 марта, баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли в рамках регулярного сезона-2024/2025 действующего чемпиона Единой лиги ВТБ ЦСКА со счётом 81:77 (27:22; 18:13; 21:19; 15:23) и обновили клубный рекорд по выигранным подряд матчам.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 19, Уайт - 17, Фрейзер - 16, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Пойтресс - 8, Швед - 3, Хантер - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
ЦСКА: Джекири - 18, Тримбл - 16, Уэйр - 9, М'Бай - 9, Аврамович - 7, Жан-Шарль - 6, Астапкович - 5, Курбанов - 3, Ухов - 2, Антонов - 2, Ганькевич, Карпенко

К матчу с армейцами «Зенит» подошёл с 15-ю победами подряд и по итогам матча увеличил серию до 16 выигранных встреч. Предыдущий рекорд петербуржцев был установлен в сезоне-2016/2017.

Ранее всего 4 раза командам удавалось выиграть 16+ матчей подряд:

1. ЦСКА
24 – сезон-2022/2023
19 – сезон-2015/2016.

2. УНИКС
16 – сезон-2024/2025.

3. «Химки»
18 – сезон-2013/2014.

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