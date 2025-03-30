Игроки БК «Зенит» обновили клубный рекорд по победам подряд в Единой лиге
Поделиться
В воскресенье, 30 марта, баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли в рамках регулярного сезона-2024/2025 действующего чемпиона Единой лиги ВТБ ЦСКА со счётом 81:77 (27:22; 18:13; 21:19; 15:23) и обновили клубный рекорд по выигранным подряд матчам.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 19, Уайт - 17, Фрейзер - 16, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Пойтресс - 8, Швед - 3, Хантер - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
ЦСКА: Джекири - 18, Тримбл - 16, Уэйр - 9, М'Бай - 9, Аврамович - 7, Жан-Шарль - 6, Астапкович - 5, Курбанов - 3, Ухов - 2, Антонов - 2, Ганькевич, Карпенко
К матчу с армейцами «Зенит» подошёл с 15-ю победами подряд и по итогам матча увеличил серию до 16 выигранных встреч. Предыдущий рекорд петербуржцев был установлен в сезоне-2016/2017.
Ранее всего 4 раза командам удавалось выиграть 16+ матчей подряд:
1. ЦСКА
24 – сезон-2022/2023
19 – сезон-2015/2016.
2. УНИКС
16 – сезон-2024/2025.
3. «Химки»
18 – сезон-2013/2014.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2025
-
17:15
-
16:52
-
16:35
-
15:58
-
15:07
-
14:53
-
14:45
-
14:40
-
14:07
-
13:38
-
13:18
-
12:24
-
12:14
-
11:15
-
11:00
-
10:20
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
06:26
-
05:40
-
00:05
- 29 марта 2025
-
23:52
-
23:04
-
22:47
-
22:45
-
22:04
-
21:54
-
21:07
-
20:41
-
20:03
-
19:59
-
19:44
-
19:13