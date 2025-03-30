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Уралмаш — Енисей, результат матча 30 марта 2025, счет 92:76, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Уралмаш» нанёс «Енисею» второе поражение подряд в Единой лиге
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В воскресенье, 30 марта, в Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка» прошёл очередной матч Единой лиги ВТБ в рамках регулярного сезона-2024/2025, в котором местный «Уралмаш» принимал «Енисей». Хозяева площадки оказались сильнее красноярских гостей, одержав победу со счётом 92:76 (24:23; 30:17; 20:20; 18:16).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
92 : 76
Енисей
Красноярск
Уралмаш: Глазунов, Мартин, Акрамов, Ивлев, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Попов, Пынько
Енисей: Степанович, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Скуратов, Долинин, Герасимов, Одиноков, Загретдинов, Близнюк

Лучшим игроком среди хозяев стал американский форвард Джавонте Даглас, на счету которого 24 очка, девять подборов, одна передача, один блок-шот и два перехвата при двух потерях. У Джеремайи Мартина — 20 очков, два подбора, девять передач и два перехвата при четырёх потерях.

В составе «Енисея» отличился Алекса Степанович — 16 очков, три подбора, две передачи и четыре блок-шота. У Дмитрия Сонько 12 очков, один подбор, одна передача и три перехвата при трёх потерях.

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